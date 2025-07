Cercasi fresco disperatamente | dai fiordi all’Appennino è boom di viaggi al riparo dall’afa

In un’estate segnata da temperature record e desiderio di sollievo, la fuga al fresco diventa una priorità. Dalle rigogliose coste dei fiordi norvegesi alle tranquille alture degli Appennini, le mete ideali per scappare dal caldo sono sempre più gettonate. Con un boom di viaggi in cerca di refrigerio, scopri le destinazioni italiane e straniere perfette per rinnovare energia e godersi il relax all’ombra, lontano dall’afa opprimente.

L'aria condizionata non basta più e nemmeno il ventilatore acceso di notte o l'ombrellone in riva al mare. Ecco le mete, estere e italiane, per le vacanze al fresco sempre più desiderate.

