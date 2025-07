Pizzo dei Casalesi l' ex collaboratore di giustizia | Panaro deteneva la cassa del clan per i 41 bis

Nel cuore del Pizzo dei Casalesi, un ex collaboratore di giustizia svela i segreti di un mondo oscuro, rivelando come Francesco Panaro gestisse la cassa del clan, tra slot machine e scommesse. La sua testimonianza getta nuova luce su un sistema criminale che, sotto il velo dell’illecito, alimentava un circuito di potere e illeciti. La ricerca della verità prosegue, perché solo così si può sperare di smantellare le radici di questa rete malavitosa.

"Conosco Francesco Panaro, figlio di Nicola anche se non l'ho frequentato perchè quando sono arrivato io lui già non c'era più. Era lui che gestiva la cassa del clan. Perlopiù erano i soldi della gestione delle slot machine e i siti di scommesse. Con quelli pagavamo i familiari per il.