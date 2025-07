Audi e-tron alla Maratona delle Dolomiti per un’assistenza a zero emissioni

Audi e-tron protagonista alla Maratona delle Dolomiti: un impegno per un’assistenza a zero emissioni, confermandosi come Official Mobility Partner della gara. Tra le suggestive montagne dell’Alta Badia, la casa dei Quattro Anelli ha messo a disposizione 12 vetture elettriche di ultima generazione, tra cui Audi Q4 e-tron e Audi SQ6 e-tron, dimostrando come innovazione e sostenibilità possano pedalare insieme verso un futuro più verde.

La casa dei Quattro Anelli si è confermata Official mobility partner della tradizionale Granfondo aperta ai ciclisti amatoriali: tra le montagne dell’Alta Badia, l’azienda ha messo a disposizione dell’organizzazione 12 vetture elettrificate, di cui 6 full electric tra Audi Q4 e-tron e Audi SQ6 e-tron. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Audi e-tron alla Maratona delle Dolomiti, per un’assistenza a zero emissioni

In questa notizia si parla di: audi - tron - maratona - dolomiti

Audi e-tron GT quattro, la super-gt in versione "economica" - Scopri l'Audi e-tron GT Quattro, la supercar in versione economica che porta il passo della Gran Turismo della casa dei 4 anelli a un pubblico più ampio.

Audi e-tron alla Maratona delle Dolomiti, per un’assistenza a zero emissioni; Audi e-tron alla Maratona dles Dolomites - Enel 2025 con la SQ6 e la Q4 Sportback; Audi e-tron alla Maratona dles Dolomites 2025: mobilità sostenibile in Alta Badia [FOTO].

Audi e-tron alla Maratona delle Dolomiti, per un’assistenza a zero emissioni - La casa dei Quattro Anelli si è confermata Official mobility partner della tradizionale Granfondo aperta ai ciclisti amatoriali: tra le montagne dell’Alta Badia, l’azienda ha messo a disposizione dell ... Secondo vanityfair.it

Audi e-tron accende la Maratona dles Dolomites: assistenza elettrica sulle vette più amate dai ciclisti - Enel 2025: 12 vetture elettrificate hanno affiancato oltre 8. Da gazzetta.it