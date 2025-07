Sommer-Galatasaray in Turchia sicuri | apertura! Ora le trattative

Il Galatasaray si prepara a fare un grande colpo in Italia, puntando su Sommer come possibile rinforzo tra i pali. Dopo aver aperto le trattative con l'Inter e il Napoli, il club di Istanbul si appresta a intensificare gli incontri, con il vicepresidente che si trova già a Milano. La sessione di mercato si infiamma: sarà questa la volta buona per vedere Sommer vestire i colori giallorossi? Restate sintonizzati, perché le novità sono alle porte.

Occhio alla pista Sommer-Galatasaray. Dalla Turchia rilanciano di un’apertura del portiere svizzero al club di Istanbul. E il vicepresidente dei turchi si trova a Milano e presto inizierĂ le trattative con l’Inter. NUOVA APERTURA – Il Galatasaray vuole fare spese in Italia. Oltre alla questione Victor Osimhen con il Napoli e a quella Hakan Calhanoglu con l’Inter, il club di Istanbul, campione di Turchia, è a caccia di un portiere e lo vuole acquistare proprio dalla Beneamata. Nel mirino c’è sempre Yann Sommer. Il portiere svizzero, riporta il quotidiano turco HaberTurk, in precedenza aveva chiesto cinque milioni di euro per un anno al Galatasaray, ma adesso ha abbassato un po’ le sue pretese, aprendo al trasferimento. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sommer-Galatasaray, in Turchia sicuri: apertura! Ora le trattative

