Macron offre la mano a Brigitte mentre scende dall’aereo lei lo ignora

fotografi presenti, ha suscitato curiosità e discussioni sull’intimità e il rispetto tra i coniugi. Un gesto che, pur apparentemente semplice, ha aperto uno squarcio sulle dinamiche personali di una coppia al centro dell’attenzione pubblica. La scena ha lasciato il pubblico a domandarsi: cosa si nasconde dietro questa scelta spontanea? La risposta, forse, risiede nel rispetto reciproco e nelle sfumature di un rapporto complesso e autentico.

All'arrivo alla base RAF di Northolt, a ovest di Londra, la mattina dell'8 luglio, per la visita di Stato del presidente Emmanuel Macron nel Regno Unito, un gesto della première dame Brigitte Macron ha attirato l'attenzione dei media britannici. Scendendo gli ultimi gradini della scaletta dell'aereo, Brigitte ha scelto di affidarsi al corrimano, evitando la mano che il marito le aveva offerto per accompagnarla. Il momento, subito catturato dai fotografi e ripreso dai giornali inglesi, ha fatto rapidamente il giro del web. L'episodio ha riportato alla mente un'altra scena simile avvenuta lo scorso maggio in Vietnam, quando Brigitte, con un gesto deciso, aveva sfiorato il volto del presidente poco prima di lasciare il jet presidenziale.