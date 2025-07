È morto Claudio Ercoli il dipendente dell' area di servizio esplosa a Roma

Una tragedia sconvolge Roma: Claudio Ercoli, 67 anni, dipendente dell’area di servizio coinvolta nell’esplosione del 4 luglio, non ce l’ha fatta. Le sue gravi ustioni e il racconto della sua innocenza nel momento della tragedia rendono questa perdita ancora più drammatica. La comunità piange un uomo che, nel tentativo di svolgere il suo lavoro, ha incontrato un destino infausto. La sua storia ci invita a riflettere sulla sicurezza e sulla tutela dei lavoratori.

Claudio Ercoli, 67 anni, non ce l'ha fatta. Il dipendente della stazione di servizio esplosa a Roma il 4 luglio è morto per le ferite riportate. L'uomo aveva ustioni sul 55 per cento del corpo. La vittima "Ero nel gabbiotto e non mi sono reso conto di quello che stava accadendo". Aveva. 🔗 Leggi su Today.it