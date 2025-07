Esplosione in Italia è arrivata la peggiore delle notizie | Claudio non ce l’ha fatta

Una tragedia scuote l’Italia: la terribile esplosione di Gpl a Roma ha strappato alla vita Claudio Ercoli, ispettore Eni di 54 anni. Dopo giorni di lotta tra speranza e dolore, arriva la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere: Claudio non ce l’ha fatta. Un tragico ricordo che ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sulla sicurezza di tutti noi.

– Si è spenta nella notte la vita di Claudio Ercoli, 54 anni, ispettore di piazza per Eni, rimasto coinvolto nella grave esplosione che ha colpito un distributore di Gpl in via dei Gordiani, a Roma, pochi giorni fa. Ercoli, che era stato ricoverato d’urgenza in condizioni critiche, aveva riportato ustioni di terzo grado su oltre la metà del corpo. Nonostante i tentativi del personale sanitario, il decesso è giunto a causa di uno shock termico irreversibile, dopo giorni di lotta nel reparto specializzato dell’ospedale Sant’Eugenio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Esplosione in Italia, è arrivata la peggiore delle notizie: “Claudio non ce l’ha fatta”

Esplosione Roma, morto Claudio Ercoli, l'ispettore dell'Eni rimasto ferito dopo lo scoppio del distributore - Una tragedia che ha scosso Roma: oggi si è spento Claudio Ercoli, l’ispettore dell’ENI rimasto gravemente ferito nell’esplosione di via dei Gordiani.

