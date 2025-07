Falsi certificati per truffa assicurazioni | 48 in aula

Oggi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere si apre un capitolo cruciale nell’ambito delle truffe alle assicurazioni con l’udienza preliminare di 48 indagati. L’inchiesta, che ha già portato all’arresto di 22 persone tra medici, avvocati e falsi testimoni, svela un network di falsi certificati e collusioni. Un caso che mette in luce le ombre del sistema assicurativo e le sfide della giustizia nel combattere frodi sofisticate.

Tempo di lettura: 3 minuti E’ partita oggi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’udienza preliminare per 48 indagati nell’inchiesta della Procura sammaritana sulle truffe alle compagnie assicurative, che nel dicembre scorso portò all’arresto di 22 persone, tra medici, avvocati, falsi testimoni e procacciatori d’affari. L’indagine, condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Aversa e del Nas di Napoli, partì nel 2019, e ha permesso di far venire alla luce pratiche per falsi incidenti per quattro milioni di euro. La Procura di Santa Maria Capua Vetere diretta da Pierpaolo Bruni (pm titolare del fascicolo Gerardina Cozzolino) aveva chiesto inizialmente 54 misure cautelari ma dopo gli interrogatori del gip eseguiti sulla base della cosiddetta Legge Nordio, furono emessi 23 provvedimenti cautelari (22 domiciliari e un obbligo di firma); a 17 indagati è stata anche contestata l’associazione a delinquere finalizzata alle truffe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Falsi certificati per truffa assicurazioni: 48 in aula

