Tragedia di Orio al Serio Enac | Nessun buco nella sicurezza non risultano criticità all’aeroporto

La tragedia di Orio al Serio ha suscitato immediata attenzione, ma l'ENAC rassicura: nessun buco nella sicurezza e nessuna criticità accertata all’aeroporto. L'incidente, avvenuto ieri, ha visto un uomo entrare in pista e sfuggire alla polizia, finendo vittima di un grave incidente. Tuttavia, le autorità confermano che la struttura rimane sicura e affidabile, e si attende una relazione dettagliata per fare chiarezza sull’accaduto.

Orio al Serio (Bergamo) – A Orio al Serio, dove ieri un uomo di 35 anni, Andrea Russo, è passato da una uscita d'emergenza allarmata inseguito dalla polizia ed è entrato in pista per poi venire risucchiato dal motore di un aereo , “ l'Enac non ha alcuna preoccupazione sulla sicurezza della struttura aeroportuale e del trasporto aereo”. Il presidente Pierluigi Di Palma, parlando all’Ansa, ha spiegato che l'ente h a chiesto una relazione al direttore territoriale. “La leggeremo con attenzione ma non emergono situazioni di difficoltà infrastrutturale”. Detto ancora più chiaramente, “il presidio di sicurezza ha funzionato e non ha mostrato buchi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia di Orio al Serio, Enac: “Nessun buco nella sicurezza, non risultano criticità all’aeroporto”

