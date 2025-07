Gang circonda in strada due fratelli per rapinarli e ne accoltella uno

Due fratelli in attesa del tram tra Milano e Cinisello Balsamo sono stati brutalmente assaliti da tre ragazzi armati di coltello, che hanno tentato di rapinarli. La scena si è trasformata in un dramma quando uno dei due, un 32enne, è stato accoltellato alla schiena nel tentativo di opporsi. Un episodio di violenza urbana che solleva ancora una volta importanti interrogativi sulla sicurezza nelle nostre città, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Due fratelli alla fermata del tram che da Milano arriva fino a Cinisello Balsamo. Improvvisamente vengono circondati da tre ragazzi. Vogliono rapinarli. E nel giro di poco, tirano fuori un coltello e accoltellano uno dei due, un 32enne, alla schiena. Il violento tentativo di rapina è avvenuto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

