Ops UniCredit-Banco BPM decisione del Tar su golden power entro il 16 luglio; Berlino si oppone all’aumento della quota in Commerzbank

Il 16 luglio si avvicina e il futuro di Unicredit e Commerzbank resta incerto, tra decisioni storiche e tensioni geopolitiche. Il Tar del Lazio dovrà valutare se l'intervento del governo italiano su Unicredit sia legittimo, mentre Berlino si oppone all’aumento della quota in Commerzbank. La posta in gioco è alta: un equilibrio delicato tra interessi nazionali e mercato europeo. Resta da scoprire come si concluderà questa intricata sfida finanziaria e politica.

Il Tar valuta la legittimitĂ dell'intervento del governo italiano su Unicredit, mentre il governo tedesco respinge l'aumento non concordato della partecipazione in Commerzbank BisognerĂ attendere ancora alcuni giorni per conoscere il giudizio del Tar del Lazio sull'esercizio da parte del gove.

