Istruzione e coesione sociale al via il progetto a sostegno della popolazione del sud del Libano

di rafforzare l’istruzione e promuovere la coesione sociale tra le comunità del sud del Libano, spesso colpite da fragilità e sfide. Lunedì 14 luglio, presso il locale "Flora" a Forlì, si apre ufficialmente una nuova fase di collaborazione e solidarietà, invitando il pubblico a conoscere un’iniziativa che mira a costruire un futuro più stabile e sostenibile per i bambini vulnerabili di Nabatiyeh. Un’opportunità per unirsi e fare la differenza.

Lunedì 14 luglio a Forlì spazio alla cooperazione. Il locale "Flora" ospita un incontro di presentazione al pubblico del progetto “Education for the Future - Supporto all’istruzione e al benessere dei bambini vulnerabili nel governatorato di Nabatiyeh – Libano”. Il progetto è nato con l'obiettivo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: progetto - istruzione - libano - coesione

Istruzione e coesione sociale, al via il progetto a sostegno della popolazione del sud del Libano; Libano.

