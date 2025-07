Dieci Minuti per Nicola Porro su Rete 4 dopo il tg della sera

Preparati a scoprire il lato più approfondito dell’attualità con Nicola Porro. Dopo il successo dei Cinque Minuti di Bruno Vespa, il conduttore torna in tv, questa volta con un nuovo appuntamento quotidiano su Rete 4, subito dopo il TG delle 18.55. Un’occasione imperdibile per seguire da vicino le notizie più importanti e ascoltare interviste esclusive, rendendo ogni sera un momento di riflessione e informazione qualificata.

I Cinque Minuti di Bruno Vespa raddoppiano su Rete 4 con Nicola Porro. Nella prossima stagione TV, il conduttore non sarà solo alla guida di Quarta Repubblica, ma anche di una nuova striscia quotidiana che ritorna a presidiare il preserale dopo il passaggio di Fuori dal Coro in prima serata nel 2019. Dopo il TG4 delle 18.55, Nicola Porro, dal lunedì al venerdì, condurrà un nuovo programma che racconterà il fatto del giorno, farà l'intervista del giorno, dibatterà della questione del giorno. Abbiamo deciso di intitolarlo Dieci Minuti. dichiara Pier Silvio Berlusconi. Insomma, una trasposizione televisiva di quello che il conduttore già fa sui suoi social e sul web con il format " La Zuppa di Porro " dove commenta le notizie di giornata.

"Dieci Minuti" con Nicola Porro: dal lunedì al venerdì, dopo il TG4 delle 19. Una nuova striscia d'attualità su Rete 4, ispirata (forse) a Bruno Vespa.

