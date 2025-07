Napoli McTominay da Wimbledon accoglie De Bruyne | Fantastico averlo con noi Non vogliamo accontentarci

Napoli, McTominay da Wimbledon accoglie De Bruyne con entusiasmo, sottolineando l’importanza di rafforzare la squadra con campioni di calibro internazionale. “De Bruyne è un giocatore incredibile e ovviamente porterà tanta qualità al gruppo,” afferma Scott McTominay, sottolineando che il club non si accontenta e mira a ripartire con ancora più determinazione. La volontà di crescere e migliorare è il motore che spinge Napoli verso nuovi traguardi, perché il vero successo nasce dall'ambizione di fare sempre meglio.

"De Bruyne è un giocatore incredibile e ovviamente porterà tanta qualità al gruppo. È fantastico averlo con noi. Portare giocatori di quella qualità e di quella natura è molto, molto importante e vogliamo ripartire. Non vogliamo accontentarci di ciò che abbiamo fatto". Così Scott McTominay, da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: vogliamo - mctominay - bruyne - fantastico

McTominay: «De Bruyne è incredibile, non vogliamo accontentarci di quanto fatto la scorsa stagione» - L’arrivo di Kevin De Bruyne a Napoli sta scuotendo il mondo del calcio, ma Scott McTominay non si ferma qui.

Paolo Ziliani riflette sull’indiscrezione che vorrebbe Jack Grealish al Napoli: "Non so se questa indiscrezione abbia qualche fondamento: ma se l'avesse il collegamento tra De Bruyne e Grealish apparirebbe chiaro e automatico agli occhi di tutti. Sarebbe ins Vai su Facebook

Napoli, McTominay da Wimbledon accoglie De Bruyne: Fantastico averlo con noi. Non vogliamo accontentarci; McTominay: De Bruyne giocatore fantastico. Napoli incredibile, non ci accontentiamo; McTominay: Napoli incredibile! De Bruyne? Non vogliamo accontentarci.

Napoli, McTominay da Wimbledon accoglie De Bruyne: "Fantastico averlo con noi. Non vogliamo accontentarci" - Il centrocampista azzurro ha parlato ai microfoni della Bbc della sua esperienza all'ombra del Vesuvio ... napolitoday.it scrive

McTominay: "Napoli incredibile! De Bruyne? Non vogliamo accontentarci" - Scott McTominay è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti dell'ultima Serie A, uno dei ... Scrive tuttosport.com