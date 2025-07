Tempesta d’amore trame future | Alexandra si avvicina di nuovo a Christoph nuovo triangolo amoroso?

Prepariamoci a un ritorno scoppiettante di Tempesta d’Amore, con nuove rivelazioni e colpi di scena che terranno tutti con il fiato sospeso. Alexandra si avvicinerà nuovamente a Christoph, facendo scattare la gelosia di Tom e aprendo le porte a un intenso triangolo amoroso. Cosa ci riserveranno i prossimi episodi in onda su Rete 4? Scopriamolo insieme, perché le emozioni sono appena iniziate...

Dopo la pausa estiva Tempesta d’Amore tornerà con una notizia bomba: Alexandra si riavvicinerà a Christoph, suscitando la gelosia di Tom. Nuovo triangolo amoroso in arrivo? Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi Sturm der Liebe in onda su Rete 4 da settembre. Anticipazioni tedesche Tempesta d’amore: Alexandra e Tom, relazione in crisi. Sarà una ripartenza ricca di colpi di scena quella che attende i fans Tempesta d’amore, che a settembre troveranno ad attenderli una grossa novità. La relazione tra Tom e Alexandra inizierà a mostrare chiari segni di crisi, e in questa nuova situazione si aprirà uno spiraglio per Christoph Saalfeld. 🔗 Leggi su Superguidatv.it