Sagra dell’asado a Caperana

Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile alla Sagra dell’Asado di Caperana, un evento che unisce gusto e divertimento in un’atmosfera autentica e coinvolgente. Dal 10 al 12 luglio, il campo sportivo di Caperana si trasformerà nel cuore pulsante della festa, con prelibatezze alla griglia e musica dal vivo, grazie all’organizzazione degli Amici di Caperana e al patrocinio del Comune di Chiavari. Non mancate, vi aspettiamo per assaporare l’estate!

Da giovedì 10 a sabato 12 luglio torna al campo sportivo di Caperana la Sagra dell’Asado. Tre giorni all'insegna del buon cibo e della musica, dalle 19 alle 23. La sagra è organizzata dall'associazione Amici di Caperana con il patrocinio del Comune di Chiavari. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: sagra - asado - caperana - buon

Torna la tradizionale Sagra dell'Asado a San Colombano Certenoli con musica dal vivo - Torna a San Colombano Certenoli la tradizionale Sagra dell'Asado, un evento imperdibile organizzato dal Circolo Acli domenica 18 maggio a partire dalle 12.

Sagra dell’asado a Caperana; Sagra dell'Asado a Caperana con stand gastronomici e serate danzanti.

Sagra dell’asado a Caperana - Il salvataggio dei cookie permette una miglior navigazione su questo sito web. Si legge su mentelocale.it

Sagra dell’asado a Caperana - Il Secolo XIX - Quella dell’asado, sul campo sportivo di Caperana, è un appuntamento ormai entrato nella tradizione del ... Lo riporta ilsecoloxix.it