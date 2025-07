Arriva Discobus la navetta gratuita per un rientro sicuro dalle discoteche di Jesolo | VIDEO

Preparatevi a vivere le notti di Jesolo in totale sicurezza! Sabato 12 luglio parte ufficialmente il “Discobus”, la navetta gratuita pensata per garantire un rientro sicuro dalle discoteche. Un servizio innovativo, già sperimentato con successo, che mette al primo posto la tutela dei giovani e il divertimento responsabile. Con Discobus, il ritorno a casa sarà semplice, sicuro e senza pensieri—perché il divertimento deve sempre terminare in sicurezza.

Parte ufficialmente, sabato 12 luglio, il “Discobus”, servizio di navetta gratuito, rivolto ai ragazzi e in generale a tutti coloro che frequentano le discoteche di Jesolo e che vogliono rientrare a casa in sicurezza. L’iniziativa, già sperimentata nel recente passato, è di Confcommercio San. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

