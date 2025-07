Giorgetti | Offerte in chiesa? Cei valuti ipotesi pos

Il futuro delle offerte in chiesa potrebbe cambiare grazie all'ipotesi di introdurre pagamenti digitali, avanzata dalla Cei e discussa con il ministro Giorgetti. In un contesto mondiale sempre più digitale, l’Italia si confronta con la sfida di modernizzare le tradizioni spirituali, facilitando donazioni più sicure e accessibili. Questa innovazione potrebbe aprire nuove opportunità per la comunità , rendendo le donazioni più semplici e trasparenti, portando le parrocchie nel cuore della rivoluzione tecnologica.

(Adnkronos) – La Cei valuti l'ipotesi di pagamenti digitali per le offerte alle parrocchie. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo ad un evento Nexi sui servizi al terzo settore.  "All'estero normalmente uno lo può fare, invece in Italia questo non è molto d'uso. Mi hanno spiegato che la parrocchia deve essere iscritta al terzo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

