Antonella Clerici su Stefano De Martino come conduttore di Sanremo | Mi piace molto ha la napoletanità ed è un bel ragazzo

Antonella Clerici esprime il suo entusiasmo per Stefano De Martino, lodandolo come possibile conduttore di Sanremo. Con il suo talento, il suo fascino napoletano e la sua simpatia, De Martino potrebbe portare nuova energia al palco più ambito d’Italia. La Clerici sottolinea l’importanza di scegliere un conduttore unico, valorizzando il merito piuttosto che le quote. E chissà , il suo suggerimento potrebbe diventare realtà ...

Antonella Clerici elogia Stefano De Martino e lo vorrebbe come prossimo conduttore del Festival di Sanremo. "Non sono per le quote rosa. Io penso, nella mia esperienza, che il conduttore del Festival sia uno. Quest'anno Carlo Conti, la prima sera, ha invitato me e Gerry Scotti, ma facevamo da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

