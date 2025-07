Il Pinot Grigio corre ai ripari | via libera alla riduzione delle rese e allo stoccaggio

Il Pinot Grigio si prepara a un nuovo capitolo, con misure strategiche per preservare la sua qualità e sostenibilità. Via libera alla riduzione delle rese e allo stoccaggio, approvate dal settore vitivinicolo. Il presidente Rigotti sottolinea: "Garantire stabilità tra domanda e offerta in un contesto internazionale complesso è essenziale per il futuro del nostro vino, che continuerà a conquistare i mercati globali."

Approvate le misure di gestione della produzione. Il presidente Rigotti: "Garantire la stabilità tra domanda e offerta in un contesto internazionale complesso".

