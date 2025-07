Nuova fermata Pigneto modifiche alla circolazione ferroviaria sulla FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto

Attenzione viaggiatori! Durante i fine settimana di luglio, tra il 11 e il 27, la circolazione sulla linea FL1 subirà variazioni per permettere la realizzazione della nuova fermata Pigneto. Rete Ferroviaria Italiana sta lavorando al potenziamento della rete ferroviaria di Roma, garantendo servizi più efficienti in futuro. Ecco tutto quello che devi sapere per pianificare al meglio i tuoi spostamenti durante questo periodo di miglioramento.

Nei fine settimana del 11 – 13, 18 – 20 e 25 – 27 luglio la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) di svolgere le attività necessarie all a realizzazione della fermata di Pigneto. I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del R egionale delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto ( i treni saranno limitatioriginari a Roma Tiburtina e Roma Ostiense) e FL3 Roma – CesanoViterbo ( i treni saranno limitatioriginari a Roma Ostiense). Il servizio Leonardo express daper Fiumicino Aeroporto sarà regolare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

