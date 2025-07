Esplosione Roma morto Claudio Ercoli l' ispettore dell' Eni rimasto ferito | verso il reato di omicidio colposo Le parole agli inquirenti | Non mi sono accorto di nulla

Un drammatico episodio che ha scosso la capitale: oggi a Roma si è spento Claudio Ercoli, l'ispettore dell'ENI gravemente ferito nell'esplosione di un distributore di benzina in via dei Gordiani. Le sue parole agli inquirenti, "non mi sono accorto di nulla", risuonano tra le righe di un incidente ancora avvolto nel mistero e nel dolore. La città piange una tragedia che lascia aperti molti interrogativi sul rispetto delle norme di sicurezza.

È deceduto oggi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma uno dei due feriti gravi dell'esplosione del distributore di benzina in via dei Gordiani al quartiere Prenestino. Si tratta di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Esplosione Roma, morto Claudio Ercoli, l'ispettore dell'Eni rimasto ferito: verso il reato di omicidio colposo. Le parole agli inquirenti: «Non mi sono accorto di nulla»

Roma, spenti tutti i focolai causati dall’esplosione al Prenestino - Roma può tirare un sospiro di sollievo: tutti i focolai scatenati dall'esplosione al Prenestino sono stati domati, garantendo la sicurezza dei residenti.

