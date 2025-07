Piantedosi sulla Libia | Nessun respingimento e no ripercussioni nel rapporto con Bengasi

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi chiarisce la vicenda riguardante la Libia, smentendo ogni ipotesi di respingimento e rassicurando sul buon stato dei rapporti con Bengasi. Durante il Tg1, ha spiegato che quanto accaduto è stato soltanto un incontro annullato all’ultimo minuto a causa di tensioni tra le delegazioni. La chiarezza del ministro aiuta a dissipare dubbi e a mantenere stabile il dialogo tra Italia e Libia, confermando l’impegno verso un approccio equilibrato e costruttivo.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al Tg1 delle 13 ha parlato di quanto avvenuto ieri in Libia: “ I giornali hanno parlato di un respingimento ma non c’è stato nessun respingimento: si è trattato di un incontro annullato all’ultimo momento per un risentimento da parte libica su qualche eccesso di zelo da parte di qualche funzionario della delegazione europea”. Così il ministro dell’Interno, sottolineando che “la prima parte della missione a Tripoli per altro è andata benissimo con un incontro proficuo e ricco di spunti costruttivi”. Piantedosi: “Ripercussioni nel rapporto con Bengasi? Credo di no”. 🔗 Leggi su Lapresse.it