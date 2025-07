Cultura tagli di finanziamenti a Masque Teatri e Città di Ebla Il Pd | Il Comune le sostenga

In un momento in cui la cultura rischia di restare a bocca asciutta, i tagli ai finanziamenti minacciano il futuro di teatri e festival. La protesta si fa sentire, chiedendo al Comune e al PD di sostenere con forza le realtà artistiche locali. È fondamentale che istituzioni e cittadini uniscano le forze per preservare il patrimonio culturale e garantire a tutti l’accesso a esperienze che arricchiscono la nostra comunità .

Da giorni tiene banco nel dibattito pubblico la protesta per i tagli dei punteggi ad opera della Commissione ministeriale incaricata di valutare i festival multidisciplinari ai fini dell'erogazione di finanziamenti a loro sostegno per il triennio 2025-27. Dopo Santarcangelo e La Pergola, anche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: tagli - finanziamenti - cultura - masque

Radio Free Europe riceverà finanziamenti di emergenza dall’UE in seguito ai tagli di Trump - In risposta ai tagli di Donald Trump, l’UE autorizza finanziamenti di emergenza a Radio Free Europe, un media fondamentale che monitora governi autoritari, violazioni dei diritti umani e conflitti come quello in Ucraina.

Cultura, tagli di finanziamenti a Masque Teatri e Città di Ebla. Il Pd: Il Comune le sostenga; Tagli e declassamenti: l’ombra su festival e teatri che lascia la cultura genovese (e italiana) con troppe domande e senza risposte.

Legacoop Romagna: “Tagli alla cultura, dal Governo un attacco deliberato” - Dal Governo è in atto un “attacco alla cultura” con scelte che “penalizzano il territorio romagnolo” tanto da destare timore anche per la candidatura ... Riporta corriereromagna.it

Tagli alla cultura: come le istituzioni si rivolgono ai finanziamenti privati - Il Sole 24 ORE - Scopri come le istituzioni culturali stanno affrontando i tagli ai finanziamenti pubblici attraverso autofinanziamento, sponsorizzazioni, membership e crowdfunding. Lo riporta ilsole24ore.com