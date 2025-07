Estate 2025 | perché dovresti provare i tour esperienziali e 6 mete perfette

Estate 2025: perché accontentarsi delle solite vacanze? I tour esperienziali sono la novità che sta conquistando il cuore dei viaggiatori avventurosi. Un modo unico di scoprire culture, sapori e paesaggi, riscoprendo il vero spirito del viaggio. Tra le prime analisi di questo fenomeno c’è il...

Le classiche vacanze a base di sole e mare oppure spritz e passeggiate in montagna sono una noia? Niente paura, perché stanno riscuotendo grande interesse i tour esperienziali, una forma di turismo un po’ diversa dal solito, anche se affonda le radici in modi per viaggiare che si fanno da sempre, in primis il campeggio. Cos’è un tour esperienziale e perché sta spopolando. Tra i primi ad analizzare il fenomeno dei tour esperienziali c’è il National Geographic, che ha scritto una definizione calzante: In generale, il concetto di viaggio esperienziale si riferisce a esperienze immersive, che mirano a creare un legame più profondo con una destinazione rispetto a quello che si può ottenere con le tradizionali vacanze di piacere. 🔗 Leggi su Robadadonne.it