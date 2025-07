Nei WINDTRE Store arriva il meglio della tecnologia con Rata Smart

Nei WINDTRE Store arriva il meglio della tecnologia con Rata Smart, la soluzione innovativa che rende l’acquisto di smartphone e dispositivi connessi più semplice e conveniente. A partire dal 9 luglio, clienti nuovi e già fidelizzati potranno usufruire di questa modalità flessibile per accedere alle ultime novità tecnologiche senza stress e in modo smart. In particolare, i clienti avranno la possibilità di personalizzare i pagamenti, scegliendo la durata e le rate più adatte alle proprie esigenze, garantendo così un’esperienza d’acquisto ancora più comoda e all’avanguardia.

Roma, 9 luglio 2025 – In arrivo nei WINDTRE Store nuovi device di ultima generazione acquistabili con la modalità Rata Smart, la soluzione flessibile e innovativa che consente di rateizzare smartphone, accessori, wearable e dispositivi connessi. A partire dal 9 luglio, i nuovi e già clienti potranno acquistare con Rata Smart nuovi prodotti e avere il meglio della tecnologia in comode rate. In particolare, i clienti avranno la possibilità di acquistare GARMIN f?nix® 8 – 47 mm, lo sportwatch progettato per superare ogni limite; GoPro HERO13, l'action cam che consente di realizzare video creativi e Ray-Ban Meta Wayfarer AI glasses, gli occhiali dallo stile iconico con tecnologia Meta AI.

