Claudio non ce l’ha fatta Esplosione a Roma chi era la vittima

Tragedia a Roma: Claudio Ercoli, ispettore Eni di 67 anni, ha perso la vita dopo un’esplosione devastante alla stazione di servizio. Le sue condizioni gravissime, con ustioni estese e profonde, non gli hanno lasciato scampo nonostante gli interventi medici più intensi. Un dramma che scuote la comunità e ricorda quanto possa essere fragile la vita in situazioni improvvise e pericolose.

Il suo nome era Claudio Ercoli, aveva 67 anni e da anni lavorava come ispettore per conto dell’Eni presso una stazione di servizio a Roma. Oggi, mercoledì 9 luglio, è spirato nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime: ustioni di terzo grado sul 55 per cento del corpo, soprattutto al volto, al torace e agli arti superiori. A nulla è valso il delicato intervento chirurgico eseguito solo martedì 8 luglio, durante il quale gli erano stati applicati innesti di cute omologa. Lo ha comunicato ufficialmente l’Asl Roma 2, esprimendo “profondo rammarico per il decesso”, avvenuto alle ore 11:30. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

