Castellon…ando arriva l’evento di Ferentillo con lo chef Umberto Trotti

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: Castellon…ando si arricchisce di un evento speciale a Ferentillo, con la presenza dello chef Umberto Trotti. Un percorso enogastronomico chiamato "Il Serpentone" promette di deliziare i sensi e far scoprire i sapori autentici del territorio. Non perdere questa occasione unica di unire buona cucina, tradizione e divertimento in un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

Lo chef Umberto Trotti sarà presente alla sagra Castellon.ando, con un percorso enogastronomico chiamato il Serpentone L'articolo Castellon.ando, arriva l’evento di Ferentillo con lo chef Umberto Trotti proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Castellon…ando, arriva l’evento di Ferentillo con lo chef Umberto Trotti

In questa notizia si parla di: castellon - ando - arriva - evento

Festa noiosa? SCHIUMA PARTY EPICO A CATANIA Quando una mamma ci dice: “Voglio una festa diversa per mio figlio!” …noi chiamiamo Giorgio Missione: trasformare un compleanno in un evento indimenticabile Schiuma, musica, giochi e ba Vai su Facebook

Estate al Castello 2025 programma e prenotazioni; Ferrari, Leclerc e Hamilton abbracciano Milano: tutto quello che c’è da sapere sull’evento del 6 marzo; HALLOWEEN 2024 IN ITALIA - EVENTI E TOUR NEI CASTELLI PIU' STREGATI.