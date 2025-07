Pruzzo | Dodo la metà di Dumfries ma ha sorpreso in questo!

Roberto Pruzzo, ex bomber e volto noto del calcio italiano, analizza con entusiasmo la possibile inversione di ruoli tra Dodo e Dumfries all’Inter. Sorprende positivamente per continuità e rendimento, il brasiliano si mette in luce anche senza segnare tanti gol. La sua crescita a Firenze ha acceso nuovi dubbi e speranze nei tifosi nerazzurri, lasciando intravedere un futuro intrigante per questa potenziale mossa tattica. La vera domanda è: quale impatto avrà questa scelta sulla squadra?

Pruzzo si esprime su Dodo, valutato dall’Inter nell’eventualità di una partenza di Denzel Dumfries. Ecco come si è espresso l’ex giocatore. RENDIMENTO CONTINUO – Ecco l’intervento di Roberto Pruzzo su Radio Radio per quanto riguarda l’eventuale switch in fascia dell’Inter tra Denzel Dumfries e Dodo: « Dodo è la metà di Dumfries fisicamente ma quest’anno a Firenze ha fatto una stagione fantastica. Non decide tanto in avanti perché di gol non ne fa tanti, ma ha avuto questa continuità di rendimento che ha sorpreso per certi versi. Giocatore che ha delle attenzioni, l’impressione è che possa andare, c’era pure il Barcellona. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pruzzo: «Dodo la metà di Dumfries, ma ha sorpreso in questo!»