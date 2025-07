Piersilvio l’anteprima di una discesa in campo

Piersilvio Berlusconi svela i piani futuri di Forza Italia, lanciando un messaggio deciso e senza mezzi termini. Tra giudizi taglienti su Tajani e Gasparri, il discorso anticipa una possibile svolta nel panorama politico del centrodestra. La sua voce potrebbe segnare un nuovo capitolo per il partito, aprendo a sfide e opportunitĂ inedite. Resta con noi per scoprire tutte le novitĂ in arrivo.

Il figlio di Berlusconi parla del futuro di Forza Italia: giudizi taglienti su Tajani e Gasparri

