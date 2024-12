Sport.quotidiano.net - Atalanta: Samardzic brilla nella giostra del gol di Gasperini

del gol, dove tutti a turno sono protagonisti con reti e assist. La Dea sta viaggiando a 58 reti in 25 partite complessive tra Serie A (39 gol in 17 giornate), Supercoppa Europea e Champions (13 in 7 gare) e Coppa Italia, con i 6 centri rifilati mercoledì al Cesena. Una media vicina ai 2 gol e mezzo a partita. È una caratteristica tipicamente legata al calcio corale offensivo di Gian Piero: hanno segnato quasi tutti i giocatori scesi in campo. Gli attaccanti ovviamente fanno la parte del leone, con i 14 gol (più 4 assist) del cannoniere Mateo Retegui, con gli 11 gol (più 5 assist) di Ademola Lookman, e gli 8 gol (più 9 assist) di un Charles De Ketelaere sempre più leader di questa. Dietro di loro, oltre al solito Mario Pasalic con 2 gol e 3 assist, stanno crescendo un Niccolò Zaniolo che da novembre ha messo a referto 3 gol e 2 assist e soprattutto un Lazarda 5 gol e 4 assist.