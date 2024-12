Lortica.it - Stefano Marrini pronto a conquistare il deserto alla Dakar 2025

Dal 3 al 17 gennaio in Arabia Saudita: il pilota aretinoguida di una Can-Am XRS con Matteo Lardori come navigatoreAREZZO –, pilota aretino di lunga esperienza, parteciperà, il celebre rally raid che rappresenta una delle sfide più impegnative e affascinanti del motorsport mondiale. La gara, giuntasua quarantasettesima edizione, si svolgerà dal 3 al 17 gennaio in Arabia Saudita, attraversando un percorso di 7.700 chilometri tra dune, rocce e deserti, progettato per mettereprova la resistenza e l’abilità dei partecipanti.Con sette edizioni dellaalle spalle e ventotto anni di carriera,torna sulla scena internazionale dopo cinque anni di assenza, a bordo di una Can-Am XRS. Accanto a lui ci sarà il navigatore Matteo Lardori, pluricampione italiano di gare in salita con quad,a cimentarsi con le insidie delarabo.