Riforma aree protette, Pichetto Fratin: "Dialogare e fare rete"

"La 394 è un’ottima legge ma ha trentaquattro anni e va adattata a un modello che tenga conto degli indirizzi internazionali, dell’esigenza di mettere inrealtà straordinarie che non dialogano però tra loro e di dare a questaun coordinamento centrale continuativo. Questa due giorni è il riconoscimento dell’importanza che hanno per il sistema Italia le 1049e i suoi gestori come primi attori dello sviluppo del territorio. Ripartiamo da qui per disegnare il futuro". Questo il messaggio del ninistro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto(foto) intervenuto alla chiusura degli stati generali delleitaliane. Alla necessità di rispondere alle attese legittime circa il miglioramento della gestione dellee ai bisogni degli operatori, il ministero dell’Ambiente, ha offerto l’opportunità di redigere un documento programmatico.