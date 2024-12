Ilrestodelcarlino.it - Predappio celebra il Natale con giochi tradizionali e concerto jazz

Domenica piazza Garibaldi disarà animata daidi una volta e dai più celebri brani natalizi, dal titolo ‘. ed è quasi’. Si tratta del penultimo appuntamento dell’anno incluso nel progetto ‘vive il’, curato dall’amministrazione comunale, in collaborazione col Teatro delle Forchette per animare le festività. Si partirà alle 15, con i’dimenticati’ di Nonno Banter. I volontari dell’associazione ‘Nonno Banter 57 –di strada’ (nella foto Frasca il presidente Walter Turci, alias nonno Banter) daranno ai più piccoli la possibilità di sperimentare la dimensione di socialità e creatività propria deimanuali di una volta, costruiti con il legno. Spiegano gli organizzatori: "Si tratta di una preziosa ed educativa occasione di svago offerta ai giovanissimi di lasciare da parte per un po’ il divertimento virtuale e immergersi nella pratica manuale e nella condivisione, ovvero le cifre deidel passato".