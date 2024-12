Lanazione.it - Pistoia, maxi frode fiscale e riciclaggio, arrestato il “fantasma” cinese. Denunciati 11 connazionali

, 19 dicembre 2024 – L’operazione “Gu’i -”, condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria e dalla sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza di, coordinata dalla procura della Repubblica, ha portato all’arresto di un 54enne cittadino, noto con il soprannome di “Marco”, e alla denuncia di altri 11. Le accuse includono l’emissione di fatture false, omessa dichiarazionee trasferimento fraudolento di valori. L’indagine ha coinvolto le province di, Prato, Firenze, e si è estesa in Lombardia, Veneto, Campania, Basilicata e Sardegna. Le indagini sono iniziate dall’analisi di flussi finanziari sospetti, per milioni di euro, diretti dalla Toscana verso la Cina senza motivazioni commerciali apparenti. Il sistema fraudolento prevedeva l’uso di aziende del settore tessile, intestate acompiacenti, per emettere fatture inesistenti, accumulare debiti fiscali e poi chiudere le attività.