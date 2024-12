Thesocialpost.it - Monza, incendio in appartamento: morta una donna

L’allarme per unin abitazione è stato lanciato alle 7:05 di giovedì 19 dicembre. I vigili del fuoco sono accorsi rapidamente al civico 13 di via Tiziano Vecellio, alla periferia di, ma per lache abitava nell’al terzo piano non c’è stato nulla da fare.Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, unadi 70 anni, sarebbea causa delle esalazioni dei fumi generati dall’. L’origine del rogo, stando ai primi rilievi, potrebbe essere collegata a un mozzicone di sigaretta, ma le indagini sono ancora in corso.L’era pieno di oggetti e materiali accumulati, una condizione che ha favorito la rapida propagazione delle fiamme. I soccorritori hanno avuto difficoltà a operare a causa del forte calore e del denso fumo.I vigili del fuoco, insieme agli agenti della polizia locale e ai sanitari del 118, hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e avviare gli accertamenti necessari.