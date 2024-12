Mistermovie.it - Mister Movie | Fedez preoccupa a Sarà Sanremo: Un’Apparizione da Triste e Depresso

Inquietante e ilo di "Battito"La partecipazione di, la serata dedicata alla presentazione dei titoli dei brani in gara al Festival di2025, ha lasciato il pubblico e gli addetti ai lavori con un senso di smarrimento. L'apparizione del rapper, durata circa un minuto, ha suscitato interrogativi sul suo stato e sul significato del suo nuovo brano, "Battito".Un Ingresso Inusuale e un Comportamento AnomaloAnnunciato da Carlo Conti il primo dicembre come uno dei Big in gara,è salito sul palco quasi a mezzanotte, verso la fine della serata. Fin dai primi istanti, è apparso evidente che qualcosa non andava. Il rapper mostrava un'aria confusa, gli occhi gonfi e una parlata leggermente rallentata.