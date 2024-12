Lanazione.it - ’María’, ecco la forza del realismo magico

Uno spettacolo sul destino: questo è, lavoro tratto da ’Sono venuta solo per telefonare’, uno dei ’Dodici racconti raminghi’ di Gabriel García Márquez, che arriva in prima toscana sul palco del Teatro Cantiere Florida di Firenze sabato 21 dicembre (ore 21) nell’ambito della stagione di prosa a cura di Elsinor Centro di Produzione Teatrale, realtà milanese che fa del Florida la sua sede operativa in Toscana, con la direzione creativa di Gianluca Balestra. Firmata dalla regista e attrice italo-greca Elena Delithanassis e prodotta da Compagnia Hangar Teatriè un’opera che porta in scena ladele, con sguardo incantato, indaga l’affascinante mistero della vita. Spagna, anni del franchismo: María, ex ballerina e assistente del Mago Saturno, in un pomeriggio di piogge primaverili si ritrova in mezzo a una strada deserta con l’auto in panne.