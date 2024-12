Ilrestodelcarlino.it - Le microcar di Spacca per combattere la crisi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 19 dicembre 2024 – Mentre il Fabrianese “annaspa” traindustriali e vertenze, c’è una boccata d’ossigeno “a zero emissioni”. Quel distretto, nel 2026, accoglierà un sito per produrre mezzi compatti ed efficienti, progettati per ottimizzare spazio ed energia, in qualche modo ispirati alle “kei car giapponesi” ma italianissimi. L’ambizione è creare un nuovo polo automotive dedicato alla produzione di automobili e veicoli commerciali urbani. È notizia di ieri, infatti, che Mu-Fabriano, la startup che produce i veicoli elettrici della gamma Mole Urbana, disegnata e progettata dal designer Umberto Palermo e il suo team di lavoro, ha concluso un robusto aumento di capitale da 3,5 milioni di euro, sottoscritto da Cdp Venture Capital, dal fondo di Piemonte Next e da un gruppo di industriali e investitori marchigiani.