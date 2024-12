Lopinionista.it - Francesca Michielin alla 75a edizione del Festival di Sanremo con il brano “Fango in Paradiso”

– Ph. Alessandro TrevesMILANO –sarà in gara75adeldicon ilin” (Columbia Records/Sony Music Italy). Dopo il debutto aldinel 2016 con “Nessun grado di separazione” –con cui lo stesso anno ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest – la partecipazione nel 2021 con “Chiamami per nome” in coppia con Fedez, e nel 2022 con il ruolo inedito di direttrice d’orchestra,è pronta a calcare nuovamente il palco dell’Ariston.Cantautrice, tra le artiste più complete e interessanti del panorama musicale attuale, ha all’attivo cinque album in studio. Nel 2022 ha festeggiato i 10 anni di carriera debuttando come scrittrice con il suo primo romanzo “Il cuore è un organo” e come conduttrice a X Factor tornando dove tutto è iniziato con il trionfo del 2012.