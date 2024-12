Lettera43.it - Fedez, la mamma tranquillizza i fan dopo Sarà Sanremo: «Niente di grave»

Distratto, un po’ assente e con un’espressione mesta. L’apparizione dialla finale di, in cui ha presentato il suo inedito Battito da portare al Festival, ha allarmato decine di suoi fan che, sui social, hanno espresso preoccupazione e sconcerto per lo stato d’animo turbato del rapper. Perre tutti è intervenuta la madre, Annamaria Berrinzaghi detta Tatiana, che ha parlato ai microfoni dell’Adnkronos. «di», ha spiegato la manager dell’artista. «Più di questo non voglio dire».sarebbe rientrato a casa già a fine diretta, prima di postare su Instagram un’immagine che lo ritrae disteso su un divano in mezzo al mare in tempesta: «Solo io e la mia penna contro il resto del mondo».non sta bene perpic.twitter.com/CdMb315pWb— Valentina R (@valerusso83) December 18, 2024e i problemi di ansia aannunciati già nel 2021A lanciare l’allarme nei fan diè stato, come detto, l’atteggiamento che il rapper ha tenuto in diretta con Carlo Conti al teatro del Casinò.