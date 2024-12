Metropolitanmagazine.it - Fedez, la mamma tranquillizza i fan dopo Sarà Sanremo: «Niente di grave»

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Giovedì sera, così come tutti gli altri 29 Big di2025, ha raggiunto sul palco Carlo Conti per svelare il titolo della canzone che porterà in gara al Teatro Ariston dall’11 febbraio, ‘Battiti’, e dire poche parole per definirla. Ma le parole di, insieme al suo atteggiamento un po’ impacciato, hanno messo in agitazione i fan. Il rapper è apparso confuso e irriconoscibile sul palco dell’evento: sguardo basso, sorriso mesto e sembrava quasi far fatica a stare dietro alle domande del conduttore. Conti gli ha, infatti, chiesto di raccontare al pubblico qualcosa di “Battito”, la canzone con cuiin gara a2025.ha inizialmente dato poche e sintetiche risposte, per poi aggiungere che la sua canzone può essere definita come “la dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata dalla depressione”.