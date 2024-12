Piperspettacoloitaliano.it - Diego e Vittoria si sposano in Don Matteo 14 ? Il matrimonio per dimenticare Giulia

Come andrà a finire la storia del nuovo Capitano e della nuova PM di Spoleto ? Eugenio Mastrandrea e Gaia Messerklinger si sono presentati come i due nuovi personaggi di Don14. Tutto è cominciato con il Capitano Martini ancora invaghito del suo primo grande amore, ovveroGuidi, la nuova Pubblico Ministero della città umbra. Il Capitano cerca di riconquistarla, ma lei è in procinto di sposare un altro uomo: Egidio Spaccapietra. I due ragazzi riscoprono un sentimento particolare, nonostante tutto. Masiin Don14 ? Escopre cheè innamorata di luiNella 14 stagione di Donsi è avvicinato moltissimo a, la sorella di Don Massimo. In più occasioni, i due ragazzi si sono baciati, ma èa tirarsi indietro, pur essendo consapevole di provare qualcosa per