Agi.it - Cos'è lo 'sleepmaxxing' e perché è diventato virale sui social

AGI - Tra le tendenze più importanti che si possono registrare suiin questi anni, soprattutto dopo la pandemia, c'è sicuramente il desiderio di una maggiore cura per la propria salute mentale e di una volontà, sempre più diffusa, di trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata. A tutto ciò, negli ultimi mesi, si è aggiunta anche una particolare attenzione verso un fenomeno chiamato '', ovvero la necessità di riposare nel modo migliore e più efficace possibile. La ricerca del sonno perfetto. Cos'è loSu TikTok il termine è comparso in più di 125 milioni di video tra guide, consigli e suggerimenti per massimizzare il potenziale di un sonno ristoratore attraverso strategie e rimedi di varia natura, alcuni molto eccentrici (come indossare occhiali e maschere particolari) e altri più incentrati sulla meditazione e il rilassamento del corpo.