Fanpage.it - Chiesa rivede finalmente il campo col Liverpool: in un video c’è tutto quello che è adesso

Leggi su Fanpage.it

Dopo quasi tre mesi di sparizione, durante i quali è andato in panchina solo due volte, Federicostato utilizzato in partita dal tecnico Arne Slot, che lo ha inserito nell'intervallo del match di Coppa di Lega contro il Southampton. Undegli highlights dell'ex juventino fa centinaia di migliaia di visualizzazioni: i tifosi dei Reds lo promuovono. Si è rivisto qualcosa del vecchio, ma gli manca ancora qualcosa per tornare al top.