ChatGpt su WhatsApp gratis come attivarla e usarla

approda su. E non solo, perché negli Usa potrai anche telefonare, dal telefono fisso, all’intelligenza artificiale di OpenAI.L’azienda guidata da Sam Altam ha messo a disposizione un numero: ‘1-800-‘, oppure 1-800-242-8478, che basterà memorizzare per poi cominciare ad avere a che fare con ‘la tua IA‘, pescata direttamente in rubrica.Il servizio è gratuito e non servirà avere per forza un account. Arriva in tutto il mondo. Anche in Italia è possibile aggiungere il numero per avere tra i contatti il chatbot.Consusarà possibile inviare messaggi, anche vocali, chiedere informazioni o qualsiasi altra cosa; e cominciare così a usare l’intelligenza artificiale. OpenAI in questo modo pensa di poter avvicinare anche utenti che al momento sono distanti dall’AI; per esempio con le telefonate dal fisso spera di poter coinvolgere persone che ancora nutrono dei dubbi, grazie all’interazione vocale, oppure gente che si trova in zone con scarsa connessione.