Abruzzo24ore.tv - "Biondi non ci stupisce più; ormai, abbiamo capito che è un mestierante della propaganda politica."

L'Aquila - Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi, continua a sorprendere per il suo stile propagandistico,evidente a tutti. Da tempo, la sua amministrazione si è distinta per le dichiarazioni ottimistiche sulla città, che sembrano lontane dalla realtà quotidiana che vivono le cittadine e i cittadini aquilani. I suoi continui tentativi di dipingere un quadro positivocittà, spesso in netto contrasto con la situazione reale, sonoun marchio di fabbrica, ma quando le critiche emergono, la sua risposta è altrettanto scontata: l’attacco contro chi osa metterlo in discussione. Recentemente, quando il Partito Democratico ha evidenziato alcuni dati preoccupanti provenienti dalla classifica sulla qualitàvita del Sole 24 Ore,ha risposto con un attacco diretto, accusando i suoi avversari di "godere dei momenti di difficoltà"città.