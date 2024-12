Ilrestodelcarlino.it - Aggressione al pronto soccorso di Macerata: Cisl chiede maggiore sicurezza

"Massima solidarietà alle vittime e sdegno per quanto accaduto". Queste le parole di Paola Ticani, della Funzione PubblicaMarche, in relazione all’degli infermieri e della guardia giurata aldell’ospedale di. "Questa – prosegue – è solo l’ultima di una serie preoccupante di vili aggressioni, che mostra come alcuni ambiti della sanità pubblica, in particolare i, siano diventati luoghi di lavoro pericolosi. Bene le nuove norme varate dal Governo, ma chiediamo interventi fattivi e concreti alla Regione e alla direzione dell’Ast, iniziando con una postazione permanente di security al". Secondo la, accanto alla repressione di ogni forma di violenza verbale e fisica, è necessario coprire le carenze di organico spesso alla base di lunghe attese che rischiano di esasperare gli utenti.