Corrieretoscano.it - Strage di Calenzano, sindaco: “Comune si costituisce parte civile. Si chiuda deposito Eni”

diCarovani: “si. SiEni”.di, ildi, provincia di Firenze, intende costituirsi. Ad annunciarlo, ilGiuseppe Carovani. Carovani chiede che venga chiuso ilEni sede dell’esplosione del 9 dicembre costata la vita a cinque persone. Chiedendo a Regione Toscana un tavolo di confronto con Eni e Governo. Mentre a gennaio inizieranno le audizioni della commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza sul lavoro. Ad annunciarlo il presidente della commissione Tino Magni, senatore Avs, in sopralluogo alEni in via Erbosa con una delegazione composta anche da Susanna Camusso, Pd, e Paola Mancini, Fratelli d’Italia.