Stellantis, Elkann chiama Fontana: «Verrò a riferire in parlamento»

Sollecitato più volte da destra a sinistra, si era (fino a questo momento), sempre negato. Ma finalmente John, presidente di, parteciperà a un’audizione parlamentare. La notizia è arrivata dopo la chiusura del tavolo di confronto trae il ministero delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dove il capo Europa del gruppo, Jean-Philippe Imparato, ha presentato il piano industriale per il futuro del settore automobilistico italiano.Il presidente della Camera Lorenzo(Imagoeconomica).Audizione prevista per l’inizio del 2025ha confermato la sua presenza in una conversazione telefonica con il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo. Durante il colloquio,ha anticipato la sua disponibilità a intervenire davanti alle commissioni parlamentari competenti, in linea con quanto stabilito dall’assemblea di Montecitorio lo scorso 16 novembre attraverso l’approvazione di due mozioni.